«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. 24 ساعة من التقلبات الجوية ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة، بقيم تترواح من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء، ويصاحبها نشاط للرياح بقيم تترواح من 40 إلى 50 كم في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد مجموعة من الظواهر الجوية المؤثرة؛ إذ تنشط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة ليلا على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب في الملاحة البحرية غدا الأحد، على البحر المتوسط؛ إذ تصل سرعة الرياح من 60 إلى 85 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، كما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

وتوقعت الأرصاد فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، لذا نصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وارتداء الملابس المناسبة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وتأتي درجات الحرارة غدا الأحد، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة: العظمى 27 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 27 - الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بنها: العظمى 26 - الصغرى 16.

- دمنهور: العظمى 25 - الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 27 - الصغرى 15.

- كفر الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 25 - الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 26 - الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 26 - الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 25 - الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 25 - الصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 28 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 26 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 26 - الصغرى 14.

- رفح: العظمى 25 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 27 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 24 - الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 21 - الصغرى 06.

- الطور: العظمى 27 - الصغرى 18.

- طابا: العظمى 25 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 28 - الصغرى 20.

- الإسكندرية: العظمى 27 - الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 26 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 25 - الصغرى 16.

- السلوم: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 27 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 29- الصغرى 19.

- مرسى علم: العظمى 29 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 31 - الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 28 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27 - الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 28 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 28 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 28 - الصغرى 13.

- أسيوط: العظمى 28 - الصغرى 14.

- سوهاج: العظمى 29 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 30 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 15.

- أسوان: العظمى 30- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 29 - الصغرى 16.