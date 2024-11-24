عاجل.. منخفض جوي أوروبي يسبب تقلبات جوية حادة: برودة وأمطار

بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتي يتتعرض بها البلاد لمنخفض جوي أوروبي يؤدي إلى اضطراب حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن تأثر عدة مناطق بسقوط الأمطار ونشاط الرياح، فضلا عن تعرض البلاد لاضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

تقلبات جوية حادة وأجواء شتوية بامتياز

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم الأحد نشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك نتيجة للتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع هواء بارد قطبي في الطبقات العليا، ويتزامن ذلك مع كتل هوائية شمالية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ليكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بين 4 و5 درجات مئوية في أغلب محافظات البلاد، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجات مئوية في فترة النهار.

أمطار متوسطة تضرب القاهرة والمحافظات خلال ساعات

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة قد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في مناطق من سيناء وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

اضطراب ملاحة وارتفاع أمواج يتجاوز 6 متر

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح، لتصل سرعاتها لقيمة تتراوح بين 40 و 50 كم/س بأغلب محافظات الجمهورية، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة وبرودة الطقس، كما تؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليتجاوز ارتفاع الأمواج 6 أمتار، كما يكون هناك ارتفاع للأمواج على البحر الأحمر، والذي يصل لـ4 أمتار.

نصائح للتعامل مع طقس المنخفض الأوروبي

ووجهت «غانم» عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع عدم استقرار حالة الطقس بسبب المنخفض الأوروبي، وتتمثل في الآتي:

- يجب ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، مع ارتداء معطف عند الخروج في فترات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، إذ أننا نشعر في الفترات المقبلة بزيادة البرودة في فترات النهار وفترات الليل.

- يجب أن يرتدي مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الكمامة عند الخروج.

- يجب الابتعاد تماما عن الألواح المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة التي تتأثر بسرعة الرياح.

- يجب القيادة بهدوء في الساعات الأولى من الصباح الباكر لتجنب الشبورة المائية.