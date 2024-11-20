عاجل.. تغير جديد في حالة الطقس الأسبوع المقبل.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لمدة أسبوع، مشيرة إلى استمرار تعرض البلاد لبعض الظواهر الجوية المؤثرة على بعض المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع بدايات الأسبوع المقبل على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس خلال أسبوع

وقالت «الأرصاد» في بيانها، إن الأيام المقبلة تشهد طقسا مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، في حين تتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لنشاط الرياح على بعض المناطق خلال بعض الأيام على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر، على أغلب أنحاء البلاد، يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتأتي درجات الحرارة خلال الأيام الست المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.