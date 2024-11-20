موعد انتهاء نوة المكنسة وتحسن حالة الطقس بالإسكندرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس في الإسكندرية وانتهاء نوة المكنسة، إذ ستبدأ في التحسن اعتبارًا من غدٍ الخميس، 21 نوفمبر 2024، مع انتهاء تأثيرات نوة المكنسة التي تسببت في أمطار غزيرة ورعدية خلال الأيام القليلة الماضية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا في الإسكندرية

ومن المتوقع أن تتوقف الأمطار تمامًا على المدينة بعد عدة أيام من التقلبات الجوية الشديدة، وفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

ورغم تحسن الأحوال الجوية، ستستمر درجات الحرارة في الانخفاض حيث تسجل:

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 15 درجة مئوية

سرعة الرياح: تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة، مما يضفي برودة إضافية على الأجواء.

ارتفاع الأمواج: سيبقى ارتفاع الأمواج معتدلًا، ما بين متر إلى 1.75 متر.

تأثيرات نوة المكنسة

شهدت الإسكندرية خلال الأيام الماضية أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد الرعدية في بعض المناطق، ما تسبب في تجمعات مائية وإبطاء حركة السير. ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات النوة، التي تُعد واحدة من أبرز النوات الشتوية التي تضرب المدينة الساحلية سنويًا.

نصائح للمواطنين بعد انتهاء نوة المكنسة على الإسكندرية

وعلى الرغم من انتهاء نوة المكنسة إلا أن محافظة الإسكندرية وجهت عدة نصائح للمواطنين جاءت كالتالي:

ارتداء ملابس شتوية ثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

توخي الحذر أثناء السير أو القيادة خاصة مع استمرار الرياح القوية.

ما هي نوة المكنسة؟

تُعتبر نوة المكنسة إحدى النوات الشتوية التي تضرب الإسكندرية خلال نوفمبر، وتتميز برياحها القوية وأمطارها الغزيرة.

وتحسن الطقس المتوقع غدًا يمثل نهاية أولى نوات الشتاء لهذا العام، ويمنح سكان الإسكندرية فرصة للاستمتاع بأجواء أكثر استقرارًا.