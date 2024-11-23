مستشار سابق لترامب: أمريكا غير ملزمة بقرارات الجنائية الدولية

قال جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة موقعة أو طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، لذا فهي غير ملزمة بقراراتها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، تقديم الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على سبيل المثال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذين اتهما من جانب الجنائية الدولية إذا توجها إلى الولايات المتحدة فلن يتم القبض على أي منهم.

ألمانيا والمجر أعلنتا دعمهما لنتنياهو

وتابع: «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في الجنائية الدولية، ورغم ذلك أعلنت دولة المجر على لسان رئيس وزرائها أنه لن يتم القبض على نتنياهو إذا ما زار بلدهم، وهم يرغبون في دعوته لزيارة أوروبا، كذلك ألمانيا أعلنت الموقف نفسه بعدم القبض على نتنياهو».