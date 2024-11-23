«النقل» تعلن إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توافر شبكات النقل بين مصر والسودان، حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاثة محاور للنقل البري، المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم، والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا، بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بور سودان بطول 280كم.

محطة سكك حديدية تبادلية

أضاف الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، أنه جرى التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل، لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا.

3 موانئ برية على الحدود المصرية

وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية، وهي «قسطل- أرقين- رأس حدربة»، ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي «أسوان - وادي حلفا» عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.