وزير الصحة يتفقد مصنع «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم، مصنع شركة «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة.

تفقد خطوط الإنتاج

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خطوط الإنتاج، واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة سنوياً، يتم تخصيص 22 مليون منهم لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعهم ضمن منظومة الألبان المدعمة، مشيرا إلى أن الوزير وجه بالتنسيق والتعاون بين الشركة والمعهد القومي للتغذية، لتبادل الخبرات المشتركة في المعامل، والإضافات المقترحة في مكونات الألبان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003، بتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع، التي جرى نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر، لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة.

مرافقو الوزير في الجولة

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أكديما»، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر، والدكتور محمد خضيري مدير الإنتاج بالشركة، والأستاذ أمجد عبدالمؤمن نائب رئيس مجلس إدارة للشركة، والدكتور أحمد عبدالرحيم، مدير تأكيد الجودة، والدكتور محمد الوصيف، مدير الجودة، والمهندس محمد حسن، مدير الإدارة الهندسة بالشركة.