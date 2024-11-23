قمة بين فلامنجو وفورتاليزا بالدوري البرازيلي الأربعاء المقبل

يحل فلامنجو، ضيفا على نظيره فورتاليزا على ملعب «كاستيلاو»، بالجولة 35 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو».

وتنطلق مباراة فلامنجو وفورتاليزا، بالجولة 35 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

فوز فلامنجو على كويابا قبل لقاء فورتاليزا

ويدخل فريق فلامنجو، مباراة فورتاليزا، بالفوز على نظيره كويابا، بنتيجة 2-1، على ملعب «أرينا بنتانال»، بالجولة 34 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليرتفع رصيده إلى النقطة 62 بالمركز الرابع.

وأحرز أهداف فلامنجو كل من جيلهيرمي، وماتيوس جونسالفيس في الدقيقتين 62 و الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، على التوالي، فيما سجل هدف كويابا الوحيد اللاعب ديريك لاسيردا، في الدقيقة 59.

تعادل فورتاليزا مع فلومينينيسي بنتيجة 2-2

وفي المقابل، تعادل فريق فورتاليزا مع نظيره فلومينينيسي، حامل لقب نسخة 2023 لبطولة «ليبرتادوريس»، إيجابيا بهدفين لمثليهما على ملعب «ماراكانا»، بالجولة 34، ليحتل الترتيب الثالث برصيد 64 نقطة بجدول فرق بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأحرز أهداف اللقاء كل من مويسيس ومارينيو لصالح فورتاليزا في الدقيقتين 19، و43 على التوالي وليما وجيرمان كانو لفلومينينيسي، في الدقيقتين 11 و85 من عمر المباراة.