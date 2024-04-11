مواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري البرازيلي لكرة القدم

تنطلق بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، مساء بعد غد، بلقاء إنترناسيونال ونظيره باهيا على ملعب بيرا ريو، وتنطلق المباراة الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم

وفي نفس التوقيت، يلتقي الوافدان الجديدان كريسيوما وجوفنتودي على ملعب هيريبرتو هولس، وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم الأحد المقبل بـ8 مباريات، أبرزها مباراة كورينثيانز وأتليتيكو مينرو على ملعب أرينا كورينثيانز.

ونرصد مواعيد مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو»:

- يستضيف فلومينينيسي نظيره براجانتينوعلى ملعب ماراكانا، وتنطلق المباراة الساعة الثانية صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

- يحل فورتاليزا ضيفا على ساوباولو بملعب موروم بيس، وينطلق اللقاء الساعة الثانية فجر يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

كورينثيانز يلتقي أتليتيكو مينيرو على ملعب أرينا كورينثيانز

- يلتقي فاسكو دي جاما بنظيره جريميو على ملعب ساو جانواريو الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

- يواجه كورينثيانز نظيره أتليتيكو مينيرو على ملعب أرينا كورينثيانز، وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

- يحل كويابا ضيفا على أتليتيكو باراناينسي بملعب أرينا دي بايكسادا، وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

- يستضيف أتلتيكو جويانيينسي نظيره فلامنجو على ملعب «سيرا دورادا»، وينطلق اللقاء الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

بالميراس حامل لقب 2023 يحل ضيفا على فيتوريا

- يلتقي كروزيرو نظيره بوتافوجو على ملعب مينيراو، وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

- يحل بالميراس الفائز بلقب الدوري الموسم الماضي ضيفا على نادي فيتوريا الوافد الجديد إلى البطولة على ملعب باراداو، وتنطلق المواجهة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.