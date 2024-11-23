تقلبات جوية خلال ساعات.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود تقلبات في حالة الطقس بداية من غد، وتشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، بعدما ارتفعت اليوم وأمس على معظم المدن والمحافظات، لتسود حالة من التقلبات التي يمكن أن ينتج عنها زيادة نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا، لذا هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لحماية الشخص لنفسه ولطفله من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، بعض النصائح لحماية الشخص لنفسه من الإصابة بنزلات البرد في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد على مدار الساعات المقبلة.

نصائح للحماية من نزلات البرد

احرص على غسل يديك بانتظام باستخدام الماء والصابون.

تجنب ملامسة العينين أو الفم بعد لمس الأسطح دون تنظيف يديك.

ابتعد عن التواصل المباشر مع المصابين وتجنب استخدام أدواتهم الشخصية.

قم بتنظيف وتعقيم الأسطح بشكل دوري.

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، خاصة خلال موسم انتشار الإنفلونزا.

كيف تحمي الأطفال من الإنفلونزا

لحماية الأطفال من الإنفلونزا الموسمية، يمكن اتباع النصائح التالية:

تأكد من غسل الأطفال أيديهم باستمرار وبطريقة صحيحة.

شجعهم على عدم مشاركة أدواتهم الشخصية مثل الأكواب والمناشف.

علّمهم تجنب ملامسة الأنف أو الفم أو العينين بأيدي غير نظيفة.

قلل من اصطحابهم إلى الأماكن المكتظة خلال موسم الإنفلونزا.

تجنب العناق أو التقبيل إذا كان هناك شخص يعاني من أعراض الإنفلونزا.

ملاحظة أعراض الإنفلونزا

انتبه للأعراض الشائعة للإنفلونزا، ومنها:

ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية.

سيلان الأنف، السعال، الصداع، وآلام المفاصل، في حال ظهور أي من هذه الأعراض على طفلك، يُفضل استشارة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص المناسب والعلاج.

ونصحت وزارة الصحة، المواطنين بالحرص على أخذ مصل الإنفلونزا لحماية أنفسهم وتقوية مناعتهم ضد نزلات البرد، وهو متوافر في مراكز المصل واللقاح.

عناوين المصل واللقاح

مركز التطعيمات الرئيسي: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

3- الشروق: مستشفى نور الشروق

4- المطار: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5- بتروسبورت: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6- نادي القضاة: شارع عبدالعزيز آل سعود

7- كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس 8

- 6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9- نادي المعادي العنوان: داخل نادي المعادي

10- الرحاب فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11- داندي مول: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

12- نادي الزهور - مدينة نصر: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر13- نادي الزهور التجمع الخامس