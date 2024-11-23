غداً.. إجراء قرعة الحج في كفر الشيخ لموسم 1446هـ - 2025م

تجري مديرية أمن كفر الشيخ، غداً الأحد، قرعة الحج لموسم عام 1446هـ - 2025م، وذلك بهدف تسهيل عملية اختيار المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، وضمان التنظيم الكامل للعملية لتحقيق العدالة والشفافية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

إجراء قرعة الحج في كفر الشيخ لموسم 1446هـ - 2025م

ومن المقرر أنّ تُقام فعاليات القرعة العلنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والمواطنين.

وتأتي هذه القرعة ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان عملية اختيار حجاج بيت الله الحرام بشكل مُنظم وشفاف، مع توفير الراحة للمواطنين خلال كافة مراحل الإجراءات، وفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ.

رابط نتيجة قرعة الحج 2025

ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2025 عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي وذلك من خلال الضغط هنا واتباع الخطوات.

وتقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ - 2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024.