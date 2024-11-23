محافظ كفر الشيخ: تسليم 33 «نموذج 8» للتصالح في مخالفات البناء للمواطنين

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، تسليم 33 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف رئيس المدينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.

تيسير الإجراءات على المواطنين

وقال المحافظ إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم، وتسريع عملية التصالح، مشيرًا إلى أنّ المحافظة مستمرة في متابعة طلبات التصالح كافة.

وأكد أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

تقديم التسهيلات للتصالح في بعض مخالفات البناء

وكلّف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحُسن معاملتهم، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.