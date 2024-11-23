«بالهم طويل».. 4 أبراج يقضون ساعات طويلة في التسوق

يشعر بعض الأشخاص بالملل والضجر عند التسوق، ويحاولون إنهاء الأمر بأكمله في أقل وقت ممكن، وعلى الناحية الأخرى، هناك آخرون يجدون راحتهم في التسوق والتجول في الشوارع ووسط المحال التجارية، ما يجعلهم رفقاء جيدين في رحلات الشراء.

4 أبراج فلكية تقضي ساعات طويلة في التسوق

وحسب ما ورد على موقع «boldsky»، هناك أبراج فلكية يشتهر مواليدها بحبهم الشديد للتسوق وقضاء ساعات طويلة في استكشاف المتاجر والبحث عن أحدث الصيحات، وهذه الأبراج هي:

- برج الجدي:

يُعرف برج الجدي بكونه عملي ومنظم، ولكن هذا لا يمنعه من الاستمتاع بتجربة التسوق؛ إذ يبحث مواليد الجدي عن القطع الكلاسيكية ذات الجودة العالية التي تدوم طويلًا، وقد يقضون وقتًا طويلًا في مقارنة الأسعار والجودة قبل اتخاذ قرار الشراء، فهم يسعون إلى الاستثمار في قطع تستحق الثمن.

- برج الدلو:

مواليد برج الدلو يتميزون بشخصيتهم المتمردة وحبهم لكل ما هو جديد ومبتكر؛ إذ يتجهون نحو المتاجر التي تقدم قطعًا فريدة من نوعها وعصرية، كما أن التسوق بالنسبة لهم هو وسيلة للتعبير عن شخصيتهم الفريدة واكتشاف أشياء جديدة ومثيرة.

- برج القوس:

يحب مواليد برج القوس الاستكشاف والتجربة، والتسوق بالنسبة لهم هو مغامرة ممتعة، وقد يدخلون متجرًا دون هدف محدد، ويحبون شراء الهدايا لأصدقائهم وعائلاتهم، ما يجعل التسوق تجربة اجتماعية ممتعة بالنسبة لهم.

- برج الجوزاء:

يتميز مواليد برج الجوزاء بفضولهم الكبير وحبهم للتواصل؛ إذ يعتبرون التسوق فرصة للتفاعل مع الناس والتعرف على أحدث الاتجاهات، وقد يقضون وقتًا طويلًا في الدردشة مع البائعين واستكشاف قصص المنتجات.

لماذا تحب هؤلاء الأبراج التسوق؟

ويميل مواليد هذه الأبراج إلى حب التسوق؛ إذ إن هذا النشاط يمثل لهم الآتي:

وسيلة للتعبير عن الهوية الشخصية والأسلوب الفريد.

نشاط ممتع ومريح يساعدهم في تخفيف التوتر.

يلبي الحاجة الطبيعية للتجديد والشعور بالرضا عن النفس.

يستمتع الكثيرون منهم بشراء الهدايا لأحبائهم، والتسوق هو المكان المثالي للعثور على الهدية المثالية.

نصائح لمحبي التسوق من هذه الأبراج

ولمواليد هذه الأبراج الفلكية من محبي التسوق، عليكم اتباع بعض النصائح عند ممارسة هواية التسوق، وهي: