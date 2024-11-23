محافظ الغربية: تسريع وتيرة التصالح والتقنين وتكثيف الحملات الرقابية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين، مشيرا الى أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر لضمان الالتزام بمنهجية العمل الموحدة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الغربية، الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل في الملفات الحيوية والخدمات الأساسية.

حل مشاكل المواطنين

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، متضمنًا إجمالي عدد الطلبات المقدمة، ومدى استيفائها للشروط، والخطوات المتخذة لتذليل العقبات، لتحقيق المستهدف. كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبسيط الإجراءات وحل المشكلات أولًا بأول.

إزالة التعديات

وفي سياق آخر، شدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة التعديات في المهد، ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مع استغلال الموجة الـ24 لتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل حاسم.

حملات النظافة

كما وجه « الجندي» بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، لضمان تحسين المظهر الجمالي للشوارع والقرى، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات، والعمل على تطوير الأداء في هذا الملف الحيوي.