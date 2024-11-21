محافظ الغربية: «أيادي مصر» تعزز التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراث

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مبادرة «أيادي مصر»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعزز التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، ما يفتح آفاقًا جديدة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

مشيدًا في بيان صحفي، بمشاركة «أيادي مصر الغربية» في معرض الوادي الجديد، الذي أُقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تُبرز التراث الثقافي الغني لمحافظة الغربية من خلال الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المميزة.

منتجات حرفية متنوعة

وأوضح المحافظ أن جناح محافظة الغربية ضمن المعرض، قدّم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية التي تمثل مهارات وإبداعات أبناء المحافظة، مثل أعمال الخوص، والتطريز اليدوي، السجاد اليدوي، والنول.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرفيين المحليين من خلال توفير منصات تسويقية متميزة، سواء في المعارض المحلية أو عبر منصة «أيادي مصر» الإلكترونية.

التسويق الإلكتروني لدعم المشروعات

وأوضح أن المبادرة، التي أُطلقت عام 2021 بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إي-أسواق مصر، تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات الريفية.

جانب من المعروضات

الجدير بالذكر أن جناح الغربية في معرض الوادي الجديد شهد إقبالًا واسعًا من الزوار، الذين عبّروا عن إعجابهم بالتصاميم الإبداعية وجودة المنتجات المعروضة، التي تمثل امتدادًا للهوية المصرية الأصيلة.