محافظ الغربية: كورنيش المحلة شريان مروري يسهّل الحركة على طريق سمنود - المنصورة

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن كورنيش المحلة الكبرى الذي يُقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة سيصبح متنفسًا حضاريًا للمدينة، وموقعًا مميزًا يجذب المواطنين من داخل المحافظة وخارجها، جاء ذلك خلال ترأس اجتماع المحافظ مع ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كورنيش المحلة الكبرى.

المشروع يمثل شريانًا مروريًا للمدينة

وأضاف الجندي أن المشروع يمثل شريانًا مروريًا حيويًا للمدينة، ويسهم في تقليل الازدحام، وتسهيل الانتقال بين طريق المحلة - سمنود- المنصورة، فضلًا عن الحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى المدينة، مما يعزز السيولة المرورية ويحقق الراحة للمواطنين.