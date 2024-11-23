بعد عودة نظام تقسيط الغاز الطبيعي.. منازل لا ينطبق عليها القرار

عقب صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بعودة نظام تقسيط قيمة تركيب الغاز الطبيعي للمنازل، اتجه العديد من المواطنين، لمعرفة كيفية الاستفادة من الميزة التي تقدمها الوزارة، التي لاقت استحسان الجميع، خاصة أنه يساهم في زيادة المستفيدين من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، التي يتم تقسيط قيمته لمدة 7 سنوات كاملة، بقيمة 62 جنيه في الشهر.

خدمة تقسيط تكاليف توصيل الغاز تسري بالمناطق الجديدة

لفتت الوزارة إلى أن خدمة تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تسري على المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة، التي يتم العمل فيها بنظام المشروعات، وليس وحدات بشكل منفصل.

وأوضحت أنه يتم تقسيط تكاليف التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لمدة 7 سنوات، دون مقدم ودون فوائد، للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وتعمل بنظام المشاريع الكاملة.

وأكدت أن هناك وحدات لا يسري عليها نظام التقسيط، حيث أنه يسري على نظام المشروعات، أما المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، لكن هناك بعض العملاء لم يقدموا في ذلك الوقت على توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم، فلا يسري عليهم القرار، فهو يسري على المناطق التي يدخلها الغاز فيها لأول مرة بشكل كامل وليس وحدة سكنية واحدة، في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، والتي تسمى بـ«خدمة العملاء».