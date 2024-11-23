مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل في عزاء عادل الفار

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على حضور عزاء الفنان عادل الفار، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، رفقة عدد من أعضاء نقابة الموسيقيين، منهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندى، وعاطف إمام وعلاء سلامة ومحمد صبحي.

نقابة المهن الموسيقية في عزاء عادل الفار

كما حضر عزاء عادل الفار، الفنان عصام كاريكا ونادر أبو الليف ومجدى فكرى ومحمد الصاوى.

ونعت مؤخرا نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى، الفنان عادل الفار، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أبرز الأعمال التي شارك بها عادل الفار

شارك عادل الفار فى العديد من الأعمال الفنية، مثل «هيستيريا» و«شجيع السيما» و«زكية زكريا في البرلمان»، ومن أهم مسلسلاته، «الكومي» و«صاحب السعادة»، وظهر مؤخرًا في مسلسل «الفتوة»، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.