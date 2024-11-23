عادل حمودة: الشيخ زايد ترك إرثا ملهما منحه لقب «والد الأمة»

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد توفي في 2 نوفمبر عام 2004 تاركا إرثًا ملهمًا منحه لقب «والد الأمة»، وخلفه في رئاسة الدولة وحكم أبو ظبي الابن الأكبر الشيخ خليفة بن زايد، وهذا لم يغير التوجهات والسياسات لدولة الإمارات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادئ التي أرساها الشيخ زايد تظل جوهر الإمارات حتى الآن ولم يكن إرث الشيخ زايد يقتصر على توجيه الثروة نحو الاستثمار في الدولة، ولكن في قدرته على استمرار الاتحاد رغم الصعاب التي تعرض لها وفي وجود ظروف صعبة للغاية أيضا.

الشيخ زايد اكتسب سمعة بأنه رجل دولة جدير بالثقة

وتابع: «الشيخ زايد اكتسب سمعة بأنه رجل دولة جدير بالثقة وعلى قدر المسؤولية»، لافتًا إلى أن البصمات الدائمة والواضحة التي تركها لا تزال تلهم الأجيال التي جاءت من بعده حتى طالت الإمارات السحاب.