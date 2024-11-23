عادل حمودة: الإمارات التزمت بدعم القضية الفلسطينية سياسيا وماليا

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الإمارات دعمت الفلسطينيين سياسيا وماليا، وتشير التقارير إلى أنها قدمت أكثر من 20 مليار دولار في السبعينيات والثمانينيات للشعب الفلسطيني.

الشيخ زايد أكد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولة مستقلة

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد أكد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولة مستقلة، وذلك في العديد من المناسبات الدولية.

وأوضح أن الشيخ زايد قال في افتتاح إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي: «الإمارات أعلنت دعمها وتأييدها لشعب فلسطين في النضال العادل ضد قوى البغي والعدوان، وأنه لا يمكن إقرار السلام في الشرق الأوسط طالما حرم شعب فلسطين من أرض أجداده، وطالما لم تتراجع إسرائيل عن أطماعها التوسعية، وطالما تستولى إسرائيل على الأراضي العربية بالحرب والعدوان».