كيف تغيرت ملامح عمر عادل أحد أطفال ذا فويس كيدز؟.. خسر وزنه

تميز بصوته الجميل وإحساسه العالي في الغناء، فعندما ظهر في برنامج ذا فويس كيدز منذ 5 سنوات، استطاع أن يخطف قلوب الجميل نظرا لقدرته العالية في الغناء لكبار المطربين مثل حسين الجسمي ووائل جسار وغيرهم، إنه الطفل «عمر عادل»، أحد أطفال ذا فويس كيدز في الموم الثالث، وبعد مرور هذه السنوات، يتساءل العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي كيف أصبحت ملامح الطفل؟.

ملامح الطفل عمر عادل أحد أطفال ذا فويس كيدز

تغيرت ملامح الطفل عمر عادل مع مرور السنوات وتقدمه في السن لدرجة أن البعض لم يتعرف عليه، إذ نشر العديد من الصور الخاصة به أثناء تواجده في الأماكن المختلفة، إذ ظهر بوزن خفيف على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليس ذلك فقط بل أيضا نشر فيديوهات خاصة به وهو يغني للعديد من المطربين.

التفاعل مع صوت عمر عادل

تفاعل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفل «عمر عادل» وأيضا مع الفيديوهات الخاصة به، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ماشاء الله شكلك اتغير خالص وكبرت وكمان خسيت» وأيضا: «صوت جميل في الأغاني اللي بتنشرها» وغيرها من التعليقات الإيجابية.

وكان الطفل عمر عادل كشف في إحدى اللقاء التلفزيونية عن سبب فقدان وزنه الزائد بعد مشاركته في برنامج «ذا فويس»، قائلا إنه فقد 20 كيلوجرامًا من وزنه، وهو ما تزامن مع انشغاله بتعليمه، خاصةً أنه كان طالبًا في المرحلة الثانوية عقب انتهاء البرنامج.