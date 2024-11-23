خروج بشير الديك من المستشفى وعودته لمنزله

طمأن الناقد الفني طارق الشناوي، الجمهور، على صحة الكاتب الكبير بشير الديك، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى العناية المركزة، بسبب تدهور حالته، خلال الفترة القليلة الماضية.

خروج بشير الديك من المستشفى

كتب طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعا أسعد الملايين وأنا واحد منهم، سلامتك يا أستاذ بشير الديك».

وأضاف: «واحد من أهم أساطين كتاب السيناريو في عالمنا العربي، صاحب سواق الأتوبيس وموعد ع العشاء والحريف وضد الحكومة، وغيرها، انتظر قريبا أن يعود مجددا لمعشوقته السينما، فهو من أهم السحرة الذين تشتاق الشاشات لإبداعهم».

تطورات الحالة الصحية لبشير الديك

كانت زوجة الكاتب بشير الديك، كشفت في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، عن تطورات الحالة الصحية، حيث قالت: «إن زوجها خرج من العناية المركزة، ويتواجد الآن في غرفة عادية بالمستشفى، وتحسنت حالته بشكل كبير».