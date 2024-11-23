شروط وآخر موعد للتقديم في وظائف جامعة القاهرة 2024

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظائف في جامعة القاهرة 2024، لتعيين 148 طبيبا مقيما في مستشفيات جامعة القاهرة ضمن الوظائف التخصصية، ووفقا للقرار الوزاري رقم 397 بتاريخ 20 فبراير الماضي، وطبقا لكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 530 بتاريخ 7 يوليو 2024.

آخر موعد للتقديم لوظائف جامعة القاهرة 2024

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن آخر موعد للتقديم علي وظائف في جامعة القاهرة 2024 هو 5 ديسمبر المقبل، وحدد الجهاز بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة وطريقة التقديم.

شروط التقديم لوظائف جامعة القاهرة 2024

1- يكون التعيين في وظيفة الطبيب المقيم عن طريق الإعارة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

2- يُعين الأطباء المقيمون من خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من الجامعة المانحة لدرجة البكالوريوس بالنسبة للطبيب المقيم الأساسي، ومن أي جامعة لغير الطبيب الأساسي.

3- ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن جيد جدا، فإن لم يوجد من المتقدمين من حصل على هذا التقدير فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير «جيد»، وذلك في كل سنة تخرج على حدة (دور أول - دور ثان)، على أن يُطبق هذا ابتداء من خريجي العام الدراسي 2023-2024.

4- أن يكون المتقدم أمضى امتياز التدريب الإجباري، وحصل على الشهادة من المستشفيات الجامعية التابعة لها كلية التخرج، وأن لا يكون قد وقع عليه جزاءات مخلة بآداب وشرف المهنة خلال فترة امتياز التدريب.

5- ألا يكون تم ترشيحه في وظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر، أو سبق له شغل وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات في التخصص المعلن عنه أو في تخصص آخر أو معيد بكلية الطب في إعلان سابق ولم يتسلم وظيفته أو تنازل عنها، أو سبق تعيينه بوظيفة طبيب مقيم أو معيد وما زال يعمل بها أو استقال منها.

6- تتعهد الطبيبات عند التقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم بتخصص التخدير والأشعة التشخيصية بالعمل في هذه التخصصات رغم علمهن بالأضرار التي قد يسببها التخدير أو التعرض للأشعة على الحوامل.

كيفية التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2024

تقدم الطلبات الخاصة بوظائف جامعة القاهرة 2024، باليد باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية في مستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسموم «قصر العينىي»، شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.