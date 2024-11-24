ما سر إصدار البعض أنينا أثناء النوم؟.. لا علاقة له بالكوابيس

يلاحظ أن هناك بعض الأشخاص يصدرون أنينا في أثناء نومهم، لتعتقد في الكثير من الأحيان أنه بسبب فزعه أو خوفه من رؤية كابوس ما، إلا إن الأمر ليس له علاقة بالكوابيس، ويرجع إلى سبب آخر قد يجهله الكثيرون، لذا وجب الانتباه له قدر الإمكان لأنه ربما يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم.. فما السبب؟

أنين يصدره البعض عند النوم بشكل مفاجئ

قد يعاني البعض من صدور أصوات في أثناء نومهم، والأمر بعيد كل البعد عن الكوابيس، وهذا ما أوضحه الدكتور طه عبد الحميد أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يرجع ذلك إلى وجود ما يعيق الحاجز الأنفى ليصعب عملية التنفس بصورة طبيعة، أو ربما يكون مرتبطًا بالسمنة لتعمل الدهون المتراكمة في الجسم على الضغط على الحنجرة بشكل أو بآخر وتجعلها رخوة، ليؤثر ذلك على عملية التنفس ويكون السبب وراء صدور الأنين بصوت عال.

وتابع «عبد الحميد» أن الضغط السلبي على الجهاز التنفسي العلوي يعمل على إغلاق ممرات التنفس ويكون هو السبب وراء صدور الصوت العالي في أثناء النوم، ويمكن علاج ذلك الأمر بالذهاب إلى طبيب مختص في الأمراض الصدرية أو طبيب أنف وأذن وحنجرة، ليحدد سبب المشكلة ومن ثم يعمل على علاجها.

طرق علاج مختلفة لصوت الأنين في أثناء النوم

هناك الكثير من خيارات العلاج التي يمكن اللجوء إليها من أجل علاج صوت الأنين العالي في أثناء النوم وفقًا لموقع «health shots» والتي يمكن تناولها على النحو التالي: