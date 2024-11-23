سبب ارتجاف جسمك بشكل مفاجئ أثناء النوم.. هل يشير إلى أمراض خطيرة؟

عندما يكون الشخص غارقا في نومه، فجأة يشعر بقشعريرة في جسمه، قد يصاحبها حدوث تسارع في ضربات القلب أو التعرق الشديد، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق خاصة إذا تكرر هذا الأمر يوميا، ما يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الرجفة المفاجئة التي تصاحبنا أثناء النوم وهل تعد أمرا طبيعيا أم تشير إلى الأمراض الخطيرة.

العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن حوالي 70% من الأشخاص يعانون من الشعور بالرجفة أثناء النوم، حيث هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا الشعور ومنها يكون نتيجة انقباض العضلات بشكل مفاجئ ولا إرادي وقوي، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أسباب الشعور بالرجفة المفاجئة أثناء النوم

القلق والتوتر من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالرجفة أثناء النوم، إذ إن نمط الحياة التي يتم فيه بذل مجهود كبير من الضغط والإجهاد يؤدي إلى صعوبة الاسترخاء عند الاستعداد للنوم، وذلك لأن القلق والتوتر يجعل العقل متنبها طوال الوقت.

ممارسة الرياضة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالرعشة أثناء النوم، على الرغم أن التمارين الرياضية تؤدي إلى تحفيز الجسم وتنشيطه، إلا أن ممارستها في وقت متأخر من اليوم قد تسبب صعوبة الاسترخاء عند الاستعداد للنوم.

الشعور بالرجفة أثناء النوم هى عبارة عن نوع من أنواع التشنجات، التي قد تشير إلى حدوث اضطرابات في كهرباء المخ، كما أنها تكون إشارة لحالات مرضية خطيرة، خاصة إذا كانت تتكرر بشكل يومي وليس أثناء النوم فقط وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى الفولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن».

تتمثل الحالات المرضية التي تشير إليها الرجفة أثناء النوم في حدوث نزيف المخ أو السكتات الدماغية أو الضمور الجهازي المتعدد أو ورم الدماغ، لذلك من الضروري استشارة الطبيب، خاصة إذا تكرر حدوث تلك الظاهرة لأكثر من مرة خلال اليوم.

الوقاية من الشعور بالرجفة أثناء النوم

وللوقاية من الشعور بالرجفة أثناء النوم يجب على الأشخاص، اتباع النصائح التالية ومنها التقليل من استهلاك الكافيين، وتجنب تناوله في فترات متأخرة من الليل، وأيضا يجب أخذ قسط كاف من النوم، فضلا عن تجنب التعرض للشاشات الساطعة مثل التليفون المحمول وغيره، وكذلك الابتعاد عن الإجهاد.