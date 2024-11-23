مدرب شباب المغرب: سعيد بالتأهل وأرشح مصر لمركز «الوصيف»

أعرب محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي للشباب تحت ٢٠ عامًا، عن سعادته التي لا توصف، بعد الفوز الكبير على ليبيا بأربعة أهداف نظيفة، وحسم بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة في مصر.

وتصدر منتخب المغرب الجولة الثالثة لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد نقاط 10، وتأكد تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس المركز الثاني، برصيد 6 نقاط والثالث مصر، 4 نقاط، والرابع الجزائر نقطتين، والخامس والأخير ليبيا لا شيء.

فيما يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، إلى مواجهة قوية عندما يلاقي نظيره تونس، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية.

تعليق محمد وهبي على فوز المغرب على ليبيا

وقال وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «لقد حققنا هدفنا من بطولة شمال إفريقيا للشباب بالتأهل وكنا الأفضل فنيًا وبدنيًا طول الأربع لقاءات السابقة، وقدمنا اليوم أمام المنتخب الليبي أفضل أداء وسيطرنا على مجريات المباراة من البداية، ولدينا حافز للإبداع الكروي رغم صدارة المجموعة قبيل اللقاء»

وأشار وهبي إلى أن المغرب يلعب بطريقة السهل الممتنع للفوز بأقل مجهود، وهدفنا الفوز بالأمم الإفريقية المقبلة وليس بالتأهل فقط، وأشكر المنظمين على حفاوة الاستقبال، واستضافة المغرب الطيبة طوال فترة البطولة، وكانت شئ مشرف لمصر.

وأوضح أن المبارة المقبلة بين مصر وتونس نهائى قوي، وسوف استمتع بمشاهدة اللقاء في الملعب، وأرشح مصر للتأهل كوصيف خلف المغرب بسبب عاملي الأرض والجمهور، والمباراة لن تكون سهلة للمصريين أمام المنتخب التونسي، وسيكون هناك تحدي قوي وحماسي.