منتخب الشباب يرفع شعار لا بديل عن الفوز غدا في مواجهة منتخب ليبيا

يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة القدم مع نظيرة الليبي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة في تمام الخامسة مساء غد باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية.

استعدادات منتخب الشباب لمواجهة ليبيا

يدخل لاعبو منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 لقاءهم الليلة مع المنتخب الليبي ورصيدهم نقطة واحدة من مباراتين خاضوهما أمام المغرب خسروها بهدفين لهدف والثانية مع الجزائر تعادلوا في أحداثها بهدف لمثله الأمل يحدوهم للفوز للتواجد في الصورة انتظرا لنتائج الآخرين، وخلاف ذلك يبتعدوا عن التأهل للأمم القارية المصغرة المقرر تنظيمها في كوت ديفوار أو مصر فيما لا يحمل الليبين شيئا في جعبتهم بعد هزيمتهم من تونس.

وكان البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وموسيس مدرب الحراس أشرفوا على المران الخفيف للاعبين مساء اليوم الثلاثاء بالملعب الفرعي الملحق بمقر إقامتهم بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

قال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، إن اللاعبين يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ضرورة التركيز في حسم مواجهتهم مع نظرائهم الليبين لمصلحتهم، مضيفا أنّ ميكالي صحح الأخطاء التي واكبت أداء أعضاء منتخب الشباب خلال مباراتهم الأخيرة أمام الجزائر حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأشار إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 إلى أنّ هناك ظلما تحكيميا حدث في أثناء المواجهتين السابقتين مع المغرب والجزائر بشهادة كل من تابع اللقاءين داخل الملعب أو عبر شاشات التلفزيون.