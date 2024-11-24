آخر موعد لتلقي طلبات وظائف هيئة النقل النهري اليوم

تنتهي اليوم الأحد المدة المحددة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتلقي طلبات وظائف هيئة النقل النهري، التي بدأ التقديم عليها منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.

المهارات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

- مراجعة تطبيق قوانين الدمغة فيما يختص بالصرفيات.

- التأكد من استيفاء توقيعات المسؤولين على مستندات الصرف قبل صرفها من الخزينة طبقًا للتعليمات والقواعد المعمول بها في الهيئة.

- التأكد من إيداع الشيكات والنقدية المحصلة يوميًا بالبنك.

المهارات الفنية:- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على العمل ضمن فريق عمل.

- القدرة على تحمل المسئولية وسرعة الإنجاز.

- القدرة على تفعيل القرارات.

التخصصات المطلوبة لوظائف النقل النهري

وجاءت التخصصات المطلوبة لوظائف النقل النهري كالتالي:

سائق سيارة بالندب

يشترط للتقديم عليها توافر الآتي:

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- المؤهل مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن «الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة رخصة قيادة عموم السيارات درجة ثالثة سارية.

صراف خزينة

ويشترط للتقديم للوظائف توافر الآتي:

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- النوع: ذكر.

- مؤهل فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن «الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لأخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

كاتب تراخيص

- ألا يزيد السن عن 45 سنة.

- مؤهل فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن «الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لأخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كاتب تسجيل «بالندب»، ويشترط الآتي:

- مؤهل فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن «الجزاءات، تقارير تقويم الأداء لأخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.