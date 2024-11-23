التخصصات المطلوبة في مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024.. اعرف آخر موعد للتقديم

أطلق الأزهر الشريف مسابقة لتعيين 12 ألف معلم لسد الاحتياجات في مختلف التخصصات الشرعية، العربية، والثقافية؛ بهدف دعم العملية التعليمية وتطويرها بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المستمرة لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة، وتحقيق جودة التعليم الذي يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية.

وشملت وظائف الأزهر الشريف المطروحة تخصصات للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا أزهرية، خاصة في المواد الشرعية والعربية، بالإضافة إلى تخصصات العلوم التربوية، وسيتاح للمعلمين الجدد العمل بنظام الحصة، حيث يحصل المعلم على مكافأة تُقدر بـ 50 جنيهًا للحصة الواحدة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا، مما يجعل الراتب الشهري المتوقع حوالي 4000 جنيه.

آخر موعد لمسابقة معلمين الأزهر

وأوضح الأزهر الشريف أن فتح باب التقديم لمسابقة معلمين الأزهر بدأ اليوم ويستمر حتى 7 ديسمبر 2024، من خلال تقديم الطلبات يدويًا إلى مقر الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية في المحافظات، ومن المقرر إعلان النتائج مع نهاية الفصل الدراسي الأول، ليبدأ توزيع المعلمين على المعاهد الأزهرية حسب الاحتياجات.

التخصصات المطلوبة لمسابقة معلمين الأزهر

تُعد مسابقة معلمين الأزهر فرصة كبيرة للخريجين من كليات الأزهر، حيث تجمع بين تحسين الوضع الوظيفي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مع التأكيد على أن هذا التعاقد لا يمنح حق المطالبة بالتعيين، ومن التخصصات المطلوبة معلم مواد شرعية وعربية، وأن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والنشر بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون.

تخصصات معلمين الأزهر الشريف

أما وظيفة معلم لغة إنجليزية، أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية، ومعلم رياضيات يجب أن يكون المتقدم له من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات)، ومعلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء)، ومعلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا) وأن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.