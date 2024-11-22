آخر موعد للتقديم في مسابقة معلمي الأزهر.. التخصصات والشروط المطلوبة

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر والتي أعلن الأزهر الشريف خلالها عن حاجته للاستعانة بعدد 12498 معلما بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر

وحول آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر، أوضح الموقع الرسمي للأزهر الشريف، أنه على من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة، التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته 15 يومًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/11/2024م أي أن باب التقديم يغلق يوم 7 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يلتفت إلى طلبات ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، على أن يكون محددًا بالطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب في التقدم إليها.

الأوراق المطلوبة في مسابقة الأزهر

وحول المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر 2024:

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 صور من بطاقة الرقم القومي.

4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

واستمرارا للحديث حول آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر، أوضح الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة التخصصات المطلوبة للمعلمين وهي:

- معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر «الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية».

- معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

- معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم تخصص رياضيات.

- معلم «علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء»: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص «كيمياء / فيزياء / أحياء».

- معلم «دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا»: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص «تاريخ / جغرافيا»، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

شروط الاشتراك في مسابقة الأزهر

وحول الشروط العامة للاشتراك في مسابقة الأزهر فهي:

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية، على أن يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية.

- الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلًا «ماجستير – دكتوراه»، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنًا.

- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة، ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين «أساسية/ احتياطية»، كما يجوز التقدم عل مرحلتين «أساسية/ احتياطية».