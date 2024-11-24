أوكلاند سيتي يصعد لملاقاة بيركينهيد بالنهائي الكبير للدوري النيوزيلندي

فاز فريق أوكلاند سيتي، على نظيره كوستال سبيريت، بنتيجة 5-1 على ملعب «كيويتيا ستريت»، بالجولة التاسعة والأخيرة من عمر بطولة الدوري الوطني النيوزيلندي، ليضرب موعدا مع بيركينهيد يونايتد في المباراة النهائية للمسابقة التي تعرف بـ «النهائي الكبير».

وسجل ماير بيفان، لاعب أوكلاند سيتي، 3 أهداف متتالية في الدقيقتين 18، 19 و20 على التوالي من عمر الشوط الأول، ومانيكوم، في الدقيقة 65، وأوزاكي في الدقيقة 70، فيما أحرز كينشين هاياشي، هدف كوستال سبيريت في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

مباراة لفريق أوكلاند سيتي بالدوري الوطني النيوزيلندي

ارتفاع رصيد أوكلاند سيتي إلى 19 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أوكلاند سيتي إلى 19 نقطة بالترتيب الثاني، ليضرب موعدا مع بيركينهيد يونايتد صاحب الصدارة بـ 20 نقطة، في «النهائي الكبير»، في الأول من ديسمبر على ملعب «نورث هاربور»، فيما تجمد رصيد كوستال سبيريت عند النقطة 11 بالترتيب السابع.

مشاركة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2025

وسيشارك، فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب كل من «الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوي، مونتيري وكلوب ليون وباتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز، وإنتر ميامي الأمريكيان، بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل، وريفر بليت بوكا جونيورز من الأرجنتين، فيما يتبقى مقعد واحد فقط للفائز ببطولة «ليبرتادوريس».