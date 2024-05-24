أوكلاند سيتي النيوزيلندي يلتقي بيراي التاهيتي في نهائي أبطال أوقيانوسيا

يلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، المشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا، بيراي التاهيتي على ملعب «باتر تي هونو نوي» بتاهيتي في نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، وتنطلق المباراة الساعة السابعة صباح غدا السبت بتوقيت القاهرة.

نصف نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا

وأطاح أوكلاند سيتي بماجينتا «كاليدونيا الجديدة» في نصف نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب ستيب أوكيتش في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، في لقاء جمع الفريقين على ملعب «باتر تي هونو نوي».

بيراي التاهيتي يفوز على ريوا إف سي

وفي المقابل، حقق بيراي التاهيتي الانتصار على نظيره ريوا إف سي من جزر فيجي، بنتيجة 4-2 في لقاء امتد للأشواط الإضافية، حيث التقى الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا، ليضرب موعدا مع أوكلاند سيتي باللقاء الختامي للمسابقة.