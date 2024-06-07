أوكلاند سيتي منافس الأهلي المحتمل في «إنتركونتيننتال» يواجه يونايتد

يستضيف أوكلاند سيتي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، نظيره أوكلاند يونايتد على ملعب «كيويتيا ستريت»، ضمن مباريات الجولة 12 بدوري الشمال في بطولة الدوري النيوزيلندي لكرة القدم، وينطلق اللقاء في السادسة صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

ويدخل أوكلاند سيتي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، منافس النادي الأهلي المحتمل ببطولة فيفا إنتركونتيننتال 2024 المباراة في المركز الثالث بدوري الشمال في بطولة الدوري النيوزيلندي لكرة القدم بـ 24 نقطة.

تأجيل مباراة أوكلاند سيتي أمام مانوريو بالجولة 11

ولم يخض أوكلاند سيتي، مباراته مع نظيره نادي مانوريو، على ملعب «النادي الثقافي الكرواتي 1» بالجولة 11، ليقام اللقاء في يوليو المقبل، نظرا لخوضه نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا أمام نظيره بيراي التاهيتي على ملعب «باتر تي هونو نوي»، التي انتهت بفوز الفريقي النيوزيلندي برباعية نظيفة.

وفي المقابل، فاز أوكلاند يونايتد على نظيره بهدف دون رد أحرزه اللاعب بنيامين والاس، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أولمبيك بارك»، بالجولة 11 بدوري الشمال في بطولة الدوري النيوزيلندي لكرة القدم، ليحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وبناء على قرعة بطولة فيفا إنتركونتيننتال 2024، سيلتقي النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، أو العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي في قبل نهائي البطولة، الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي بطل كأس أبطال كونكاكاف، مع بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يُحسم بعد.