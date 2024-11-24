تفاصيل إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» لمكافحة التنمر وتعزيز ثقافة التقبل

كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».

وقال «عثمان»، أن الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أطلقت هذه الحملة في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، في إطار سلسلة الحملات المتعددة التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ سنوات.

التنمر أحد أسباب إطلاق الحملة

وأضاف قائلًا: «خلال الفترة الأخيرة بعد ما ظهرت حملات عنف ضد الأطفال منها التمييز والتنمر، كان لابد أن يقوم المجلس بدوره وفقًا للهدف المنشأ من أجله المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويقدم التوعية للمواطنين فيما يتعلق بـ حقوق الأطفال، وكيف يكون هناك تكاتف داخل المجتمع مع أطفالنا، والاهتمام بحقوق الأطفال ونشر ثقافة الاختلاف أيضًا، ونساعد على نشر ثقافة الاختلاف في المجتمع، ونتقبل الآخر ونحاول القضاء على التمييز والتنمر».

وتابع: «الأسرة هي الخط الأول والأساسي لتربية الطفل، فمن الواجب على الأسرة أن توعي طفلها المتنمر بخطر هذا التنمر وأضراره».