سحر السنباطي تشكر الرئيس السيسي لاختيارها رئيسا لـ«الأمومة والطفولة»

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس، واختيارها رئيسًا له لمدة أربع سنوات.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

وجهت «السنباطي» الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، على اختيار رئيس ونائب وأعضاء للمجلس القومي للطفولة والأمومة، من الشخصيات العامة، التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

قضايا الطفولة والأمومة

أشادت «السنباطي» باختيار أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، من ذوي الكفاءات والقامات العلمية والمشهود لهم بالكفاءة، بما سيساهم بشكل كبير في النهوض بخطط المجلس، والعمل على تسريع وتيرة العمل، لخدمة قضايا الطفولة والأمومة.

وأكدت تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والمجالس القومية، والجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، لخدمة قضايا الطفولة والأمومة، والعمل على تحقيق نتائج سريعة وملموسة، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.