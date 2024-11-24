القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار في منزل بأبو النمرس 

ألقت مباحث أبو النمرس بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار في منزل أحدهما، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بتمكن المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث من القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار في منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق مترين في حجرة بالمنزل، وبمواجهتهم أمام المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتنقيب عن الآثار.