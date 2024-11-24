أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. الطماطم بـ8 جنيهات
كتب:
سلامة عامر
09:09 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
أسعار الخضروات والفاكهة - أرشيفية
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في بداية التعاملات اليوم الأحد 24-11-2024 حالة من الاستقرار في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، إذ تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و14 جنيها، والباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
أسعار الخضراوات اليوم
وسجلت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ما يلي:
- الطماطم بين 8 و9 جنيهات.
- البطاطس بين 10 و18 جنيها.
- البصل الأحمر بين 10 و13 جنيها.
- الكوسة بين 7 و13 جنيها.
- الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات.
- الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.
- الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
- الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.
- الملوخية بين 10 و12 جنيها.
- الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها.
- القلقاس بين 12 و15 جنيها.
- البطاطا بين 3 و8 جنيهات.
- الثوم بين 55 و85 جنيها.
- اللفت بين 2 و4 جنيهات.
- البنجر بين 3 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:
- التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.
- الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.
- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.
- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.
- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.
- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.
- البرقوق بين 31 و40 جنيها.
- العنب بين 10 و12 جنيها.