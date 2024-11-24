أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. الطماطم بـ8 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في بداية التعاملات اليوم الأحد 24-11-2024 حالة من الاستقرار في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، إذ تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و14 جنيها، والباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ما يلي:

- الطماطم بين 8 و9 جنيهات.

- البطاطس بين 10 و18 جنيها.

- البصل الأحمر بين 10 و13 جنيها.

- الكوسة بين 7 و13 جنيها.

- الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات.

- الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.

- الملوخية بين 10 و12 جنيها.

- الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها.

- القلقاس بين 12 و15 جنيها.

- البطاطا بين 3 و8 جنيهات.

- الثوم بين 55 و85 جنيها.

- اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- البنجر بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:

- التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.

- الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.

- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.

- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.

- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.

- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.

- البرقوق بين 31 و40 جنيها.

- العنب بين 10 و12 جنيها.