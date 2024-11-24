أمطار غزيرة تضرب بورسعيد ووقف حركة الصيد في الميناء

تعرضت محافظة بورسعيد لسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، بعد أن ساد أمس طقس دافئ.

وفوجىء المواطنون بتقلب في الأحوال الجوية صباح اليوم، مع هبوب رياح نشطة أثرت على حركة المارة والصيد في بورسعيد، ومن المنتظر أن يستمر ذلك على مدار اليوم وغدا.

تحذير من تقلب الأحوال الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن طقس بورسعيد المتقلب مصاحب للأمطار والرياح النشطة وانخفاض في درجات الحرارة من 20 إلى 16 درجة مئوية، وذلك لمدة يومين، خاصة في شمال البلاد وعدد من المحافظات، منها محافظات القناة، كما شهدت بورسعيد ضبابا كثيفا حد من الرؤية.

وقف حركة الصيد ببورسعيد

وأعلن مصدر مسؤول في ميناء الصيد البحري وقف حركة الصيد اليوم بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث بلغت سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار في البحر المتوسط، وأوضح المصدر أن مراكب الصيد وصلت عصر أمس إلى رصيف ميناء الصيد البحري ولن تعود للعمل إلا بعد استقرار الطقس.

وحذر المصدر صيادي الشباك اليدوية «الدهرة» من الصيد على شاطئ بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج، موضحا أن غرفة العمليات في الميناء تتابع على مدار الساعة حاله الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

سحب مياه الأمطار من الشوارع

وأعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، انتشار سيارات سحب مياه الأمطار الغزيرة وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي على مدار الساعة في مختلف شوارع المدينة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الفرعية تتابع حالة الطقس مع الغرفه المركزية في المحافظة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.