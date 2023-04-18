رياح الخماسين تضرب بورسعيد اليوم.. طقس حار في المحافظة

أعلنت غرفة عمليات محافظة بورسعيد أن الشبورة المائية التي شهدتها المحافظة صباح اليوم، لم تؤثر على الطرق المؤدية، ونصحت السائقين بعدم تجاوز السرعة خلال القيادة.

طقس بورسعيد حار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار ضمن السواحل الشمالية لمصر، ووصلت درجات الحرارة إلى 26 والصغرى إلى 19 درجة مئوية، وحذرت من تخفيف الملابس ليلا.

رياح «الخماسين» تسود البلاد

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يأتي بسبب الرياح الشرقية «الخماسين» التي تتعرض لها البلاد بسرعة 7.5 كم في الساعة، كما بلغت الرطوبة 82% ما تزيد من الشعور بالحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر للشمس في أوقات الظهيرة.