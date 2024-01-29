طقس بارد وغيوم وأمطار على بورسعيد اليوم

شهدت محافظة بورسعيد، طقسًا باردًا، مع أجواء غائمة وأمطار خفيفة متقطعة، منذ الساعة الأولى لصباح اليوم الاثنين، وفقًا لغرفة عمليات المحافظة.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 10 درجات، ووصلت الرياح إلى 11 كيلوا مترًا في الساعة، وكانت جنوبية- غريبة.

متابعة حالة الطقس

وقالت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، أن غرفة عمليات الحي، تتابع حالة طقس بورسعيد على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تسليك بالوعات الأمطار

وأوضحت «الموافي» أنّ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق وشوارع الحي مستمرة، من خلال الورديات الثلاث لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف مناطق وقطاعات الحي، وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم، مع الاستعداد لسقوط الأمطار بتسليك بالوعات الأمطار.

ورفعت معدات الحي وعمال إدارة تحسين البيئة، تجمعات القمامة والمخلفات، إلى جانب تجريف الرمال بمناطق القابوطي ونفيسة الجديدة والـ40 عمارة، وحول محيط مدرسة بدر بمنطقة السيد متولي، وخلف مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية بمنطقة اللبانة الجديدة، وبامتداد طريق الشاحنات وسور الجيش، وشارع مصطفى كامل، وأمام مركز شباب القابوطي، والشارع الفاصل بين نادي المصري الاجتماعي ومصنع ماربنجاك