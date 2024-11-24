«التضامن» تكشف موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025، حيث بدأ تلقي طلبات الراغبين في التقديم للحج وفق مجموعة من الضوابط المُهمة، بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتفاصيل.

حج الجمعيات الأهلية

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنّه سيتم فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وبمجرد فتح باب التقديم سيتم إخطار مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لإتاحة الفرصة للراغبين في ذلك، لافتة إلى حرصها على تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها حريصة على توفير مشرفين على دراية بتفاصيل رحلة الحج، وسيتم تدريبهم بشكل جيد قبل مغادرة الأفواج إلى السعودية، لافته إلى سعيها لتقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة.

آخر موعد للتقديم في الحج

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج حتى الخميس المقبل، وفق تعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنّه يتم التنسيق مع وكلاء الوزارة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.