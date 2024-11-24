القاهرة تدفع بـ125 معدة للتعامل مع مياه الأمطار

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي في القاهرة، إنّه جرى الدفع بـ125 معدة للتعامل مع مياه الأمطار في شوارع القاهرة، ويتم التركيز على الطرق الرئيسية والمحاور والأنفاق.

صيانة المحطات

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى استعدت لموسم الأمطار بداية من منتصف أغسطس الماضي، بتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وصيانة محطات الصرف الصحي، فضلا عن انتشار المعدات والتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات للمياه.

التعامل مع موسم الأمطار

وأوضح أنّه يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد للتعامل السريع مع أي أزمات، فضلا عن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار التي تنطلق قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات الشركة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب، تعمل على مواجهة مياه الأمطار والتعامل الفوري مع أي أزمات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.