ارتفاعه 51 مترا.. تفاصيل اكتشاف أثري جديد لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج

تحدث الخبير الأثري أحمد عامر عن اكتشاف أثري جديد لصرح معبد بطلمي في «أتريبس الكبير» بمحافظة سوهاج، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».

المعبد البطلمي امتداد للحضارة المصرية القديمة

وقال «عامر» إنَّ هذا المعبد البطلمي امتداد للحضارة المصرية القديمة، مشيرًا الى أنه في أثناء عمل البعثة الأثرية المصرية المشتركة والبعثة الألمانية تمّ الكشف عن واجهة الصرح والتي تمثل أهمية كبيرة في هذه الفترة، باعتبار أنّها لم تكن معروفة نهائيًا قبل ذلك التوقيت، متابعًا أنَّ «ارتفاع الصرح الذي تمّ الكشف عنه يصل إلى 51 مترًا تقريبًا مقسمة الى برجين كل برج منها 24 مترًا تصل بينهما بوابة المدخل».

البعثة الأثرية تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن باقي أجزاء المعبد

وأوضح أنَّ البعثة الأثرية تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن باقي أجزاء المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر المقبلة، كما أنَّ أعمال التنظيف للبوابة الرئيسية التي تتوسط الصرح تمّ الكشف فيها عن النصوص الهيروغليفية التي تُزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية، مشيرًا إلى أنَّ البعثة تمكّنت من الكشف عن غرفة بسلم لم تكون معروفة من قبل، ويمكن الوصول إليها من خلال مدخل صغير يقع أيضًا في الواجهة الخارجية للصرح.