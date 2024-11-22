منطقة سوهاج الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة غدًا

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر «الحصة »، غدًا السبت الموافق 2024/11/23م ولمدة خمسة عشر يومًا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، على أن تكون التقديمات بالإدارة التابع لها المتقدم، ولن تقبل طلبات في المنطقة تسهيلاً على المتقدمين ومنعًا للازدحام، وفق بيان صادر عن منطقة سوهاج الأزهرية.

الأوراق المطلوبة لوظيفة معلم بالأزهر

وأوضح رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، أن الأوراق المطلوبة لوظيفة معلم بالأزهر

١. أصل المؤهل وعدد (٤) صور منه.

٢. الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

٣. عدد (٤) صور من بطاقة الرقم القومي.

٤. عدد (٤) صور من شهادة الميلاد.

٥. حافظة مستندات.

٦. إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف الأزهر

وجاءت الشروط المطلوبة لتقدم لمعلم بالحصة في الأزهر على النحو الآتي:

١. بالنسبة للعلوم العربية والشرعية لا بد أن يكون المؤهل أزهريا.

٢. بالنسبة للعلوم الثقافية يقبل المؤهل الأزهري أو العام بشرط أن يكون تربويا أو حاصلا على دبلوم تربوي.

٣. لا يقل التقدير عن جيد

٤. لا تزيد السن على ٤٠ سنة.

٥. يجوز التقديم على إدارتين وعلى مرحلتين.

٦. لا بد من وجود المتقدم بنفسه.

٧. لا يجوز التقديم عن طريق البريد.

٨. لا يجوز التقديم بعد نهاية الفترة المحددة خمسة عشر يوماً.

١٠. لاتقبل أي طلبات ناقصة أو مخالفة لهذه الشروط.

١١. يسلم المتقدم الأوراق والمستندات بالعدد ويتسلم إيصالا مختوما بالشعار.