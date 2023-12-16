البعثة الألمانية بمعبد «أتريبس» بالجبل الغربي تزور متحف سوهاج القومي

استقبل متحف سوهاج القومي، زيارة أعضاء البعثة الألمانية العاملة بمعبد أتريبس بقرية الشيخ حمد بالجبل الغربي بمدينة سوهاج، لمشاهدة المقتنيات والقطع الأثرية الفرية بالمتحف.

اصطحب فريق الإرشاد بمتحف سوهاج القومي، الزوار بجولة إرشادية داخل غرف وأجنحة المتحف في طوابقه الثلاث، تعرفوا خلالها على مقتنيات المتحف المتميزة.

أجنحة متحف سوهاج القومي

يضم متحف سوهاج القومي أجنحة وأقسام لمختلف العصور، سواء الإسلامية، التي تضم أجزاء من كسوة الكعبة، كانت تنسج بمدينة أخميم بسوهاج، والموكب الذي كان يسافر بالكسوة إلى مدينة القاهرة، ثم للحجاز مع أول بعثة حج مصرية، فضلا عن بعض قطع النقوش والكتابات الإسلامية.

مواعيد عمل متحف سوهاج القومي

يقع متحف سوهاج القومى على النيل بالضفة الشرقية منه أمام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية الأمن وبجوار نقابة المهندسين، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحا حتى الرابعة، مع غلق شباك الحجز بالثانية والنصف ظهرا.