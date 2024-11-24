تداول 13 ألف طن و641 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغ نحو 12 سفينة، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و641 شاحنة و450 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و371 شاحنة و 435 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و270 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3300 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكبا بموانيها.