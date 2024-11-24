«التنمية المحلية» توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ في المحافظات

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الأحد.

فرق ومعدات التدخل السريع

وطالبت المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع، لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

متابعة الوضع في المحافظات

وكلفت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

نصائح مهمة للمواطنين

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات وأعمدة الإنارة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.