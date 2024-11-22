وزارة التنمية المحلية: نعمل على خفض معدلات النمو السكاني بالمحافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في متابعة أنشطة وفعاليات وحدات السكان في محافظتي الأقصر والقاهرة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 لضمان الحقوق الإنجابية والإستثمار في الثروة البشرية وتدعيم المرأة ومستويات التعليم والتعلم وتعزيز الاتصال والإعلام من أجل التنمية بالتنسيق مع شركاء العمل.

الذكاء الاصطناعي

في محافظة القاهرة، قامت وحدة السكان بمحافظة القاهرة برعاية الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعقد ندوة بمدرسة مصر القديمة الرسمية عن الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه ومخاطره ، كما نظمت وحدة سكان حي حلوان جولة بقصر الأميرة خديجة تم خلالها مشاهدة معرض القصر من المشغولات اليدوية ومعرض الخط العربي وورشة فنية للطلاب، كما تم تنظيم ندوة عن التفكير الايجابي وأثره.

مبادرة بداية

في محافظة الأقصر، نظمت وحدة السكان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية العمل ندوة بعنوان «بداية جديدة في عيون أبناء الأقصر» وشهدت عرضا لإنجازات وحدة السكان منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بداية في 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن، والتي ركزت على تأهيل الشباب والفتيات في مجال التحول الرقمين والعمل على تمكين الشباب وتوفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل.