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قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب:

أميرة فكري
10:44 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية- أرشيفية

امتحانات الشهادة الإعدادية- أرشيفية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، بشأن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع مديري المديريات. 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها أنه يجري ترشيح رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، من قبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة وتحت مسؤوليته، والاستعانة به في أعمال الملاحظة بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والعاملين بالإدارات التعليمية، وعدم مشاركة المرحلة الابتدائية. 

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه جاري إعداد كشوف 1 سري في الموعد المحدد سابقا، بإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات في ديوان المديرية.

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