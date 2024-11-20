توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025، مؤكدة بضرورة تسجيل المدارس الإعدادية للاستمارة الإلكترونية من خلال هذا الرابط، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب.

استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025

وأكدت الوزارة في خطابها الموجه للمديريات، بأن تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حال وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب.

شروط مطابقة الصورة للمواصفات

كما أكدت وزارة التعليم، بالتأكيد على أن تكون الصورة الشخصية للطالب والتي تُرفع بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيجري غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

وشددت بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب، وفي حالة وجود أخطاء في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلها.

ووجهت بضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني، ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.